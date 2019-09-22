وفاة شاب غرقًا أثناء عرضه الزواج على حبيبته

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

كشفت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية، امس، أن شابا أميركا لقي حتفه في تنزانيا، وذلك بعد تقدمه بطلب زواج من خطيبته تحت الماء.

وتوفي ستيفن ويبر هذا الأسبوع بحسب تأكيد خطيبته كينيشا أنطوان للخبر من خلال منشور على صفحتها في "فيس بوك" قالت فيه: "لم تخرج من تلك المياه لذا لم تسمع جوابي.. مليون نعم.. سأتزوجك".

ونشرت كينيشا فيديو يظهر إقدام ستيفن على الغوص تحت الماء وعرضه لورقة داخل كيس بلاستيكي، كتب عليها: "هل تصبحين زوجتي؟ هل تتزوجيني؟".



وذكرت الفتاة في منشورها كلمات مؤثرة جاء فيها: "لن نحتفل معا ببداية جديدة لحياتنا لأن ما يفترض أن يكون أفضل يوم في حياتنا قد تحول للأسوأ".

هذا ولم تكشف كينيشا أو السلطات في تنزانيا ووسائل الإعلام سبب وفاة ستيفن.