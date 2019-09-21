قادة الإعلام العربي الأحد بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة

المصدر: الإمارات اليوم - القاهرة

تنطلق أعمال ملتقى قادة الإعلام العربي في نسخته السادسة، الأحد الموافق 22 سبتمبر 2019، بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة، بالتعاون بين هيئة الملتقى الإعلامي العربي وقطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، وبمشاركة نحو 100 شخصية من أبرز الصحافيين والإعلاميين، وكبار المسؤولين في قطاع الصحافة والإعلام بالوطن العربي.

وقال ماضي الخميس الأمين العام لملتقى الإعلام العربي، في بيان صادر صباح اليوم «ان الملتقى الذي يعقد للعام السادس على التوالي يولي اهتماماً خاصاً بالقضايا والمجريات التى تطرأ على الساحة كل حين وآخر، مؤكداً ان الملتقى يتناول القضايا المتخصصة على اختلافها ليتم مناقشتها أمام اكبر حشد من قادة الإعلام بالوطن العربي، للخروج بتوصيات يتم العمل عليها من قبل المؤسسات الإعلامية العربية، مما يعمل على رفع وعي الجماهير في المجتمعات العربية بأبعاد القضايا على الساحة وأسبابها وآثارها على كل المستويات».



وأضاف الخميس «ان ملتقى قادة الإعلام يستحدث بشكل متواصل من خلال جلساته قنوات اتصال حوارية بين كل من الجمهور المستهدف ومتخذي القرار لتعزيز المشاركة في اتخاذ القرار المناسب، وإيجاد الحلول للمشكلات الإعلامية المثارة على الساحة، باعتبار ان طاولة الملتقى تضم اكبر عدد من متخذي القرار الإعلامي بالوطن العربي».

وتطرق الخميس خلال البيان الى جدول اعمال الملتقى الذي يُعقد على مدار يوم واحد ويضم جلستين رئيستين حيث تنطلق الجلسة الأولى في تمام العاشرة صباحاً تحت عنوان «واقع الإعلام العربي.. والمستقبل المأمول»، وتناقش عدداً من الموضوعات اهمها دور الاعلام في المتغيرات في المنطقة، ومستقبل الاعلام التقليدي في ظل تطورات وسائل التواصل الاجتماعي، وتأثير الاعلام في متخذ القرار و توجيه الرأي العام، بالاضافة الى القوانين والتشريعات الاعلامية ومسؤولية وسائل الاعلام في الفترة الحالية.

وأضاف الخميس «تأتي الجلسة الثانية تحت عنوان (الاعلام منبر لقيادة الرأي العام)، وتناقش عدداً من الموضوعات اهمها مسارات التنمية في المؤسسات الإعلامية و قدرات الإعلاميين، ودور المؤسسات التعليمية في تطور صناعة الإعلام، والمسؤولية التعليمية في تطور صناعة الاعلام، والمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الاعلامية، والاعلام العربي وتحديات المرحلة، بالإضافة الى مناقشة التغيرات في الأدوات الإعلامية في ظل ثورة التكنولوجيا».

والجدير بالذكر أن ملتقى قادة الإعلام العربي يندرج ضمن مبادرات هيئة الملتقى الإعلامي العربي بدولة الكويت، والذي يعقد مبادراته الإعلامية على مدار 17 عاماً، بالتعاون مع قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، ولمعرفة المزيد حول فعاليات الملتقى يمكن زيارة موقعنا الإلكتروني على rabmediforum.net ، أو من خلال متابعة صفحات الملتقى الإلكترونية على @arabmediaforum