يعود إلى السجن لمشاهدة التلفزيون

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تعمّد لصّ فرنسي (25 عاماً) ترك آثار حمضه النووي في مسرح الجريمة، للعودة إلى السجن من جديد، ومشاهدة قنوات التلفزيون المشفرة بالمجان. ويكلف الاشتراك الشهري في «كانال» الرياضية المشفرة 10 يورو شهرياً، ويشاهدها السجناء الفرنسيون مجاناً، وهذا ما دفع باللص إلى إعداد خطة العودة للسجن.



وارتكب الرجل، الذي لم يكشف عن اسمه، سلسلة من عمليات السطو في ضاحية كولومير في تولوز، لكنه أثار حيرة المحققين، حيث ترك آثار لعابه في مسرح الجريمة، وبدا كما لو أنه يريد للشرطة

أن تتمكن من التعرف إلى الحمض النووي الخاص به.

وتبين أن شكوك المحققين في محلها، حيث اعترف المتهم بأنه تعمد أن يبصق في جميع أنحاء المنازل التي سطا عليها، على أمل أن تتمكن الشرطة من القبض عليه بسهولة.

وفي الثاني من سبتمبر الجاري، أقرّ اللص بصوت مرتفع أمام المحكمة، بأنه كان يريد العودة إلى السجن لمتابعة القنوات المشفرة، وهو اعتراف صدم الجميع، حتى المحامي المكلف الدفاع عنه.