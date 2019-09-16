بريطانيا تطلق مسابقة جمال خالية من المساحيق

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قرر القائمون على مسابقة ملكة جمال إنجلترا إدراج جولة جديدة ضمن المراحل الأساسية تتطلب من المتنافسات على اللقب الظهور بوجوههن خالية من أي مساحيق تجميلية، في خطوة تهدف إلى الاحتكام إلى ملامح الوجه الطبيعية.

وذكرت صحيفة "التليغراف" البريطانية أن "هدف الخطوة تعزيز الإيجابية تجاه الجسم والجمال الطبيعي في مجتمعات باتت مهووسة بمعايير غير واقعية للجمال، والتي عززتها صور العارضات التي تحتل وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام العالمي".

ويتوجب على المشاركات في المسابقة إرسال صور فوتوغرافية لأنفسهن من دون مساحيق التجميل أو التعديلات على الصور التي توفرها تطبيقات الصور.

وأعربت منظمة المسابقة أنجي بيسلي، عن أملها "أن تشجع تلك الخطوة المتسابقات على وضع مكياج أقل وإبراز ملامحهن الطبيعية بعيدا عن التصنع"، ويشارك أكثر من 20 ألف فتاة في مسابقة "ملكة جمال إنجلترا" هذا العام، وستتأهل الفائزة لمسابقة ملكة جمال العالم.