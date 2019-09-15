"شرطة أبوظبي" تدعو السائقين لخفض السرعات إلى 80 كم خلال الضباب

المصدر: موقع الإمارات اليوم

دعت شرطة أبوظبي السائقين للقيادة بحذر خلال تشكل الضباب المتوقع خلال الأيام المقبلة، وما قد ينجم عنه من تدنٍ للرؤية، وخفض السرعات إلى 80كم/ الساعة تطبيقاً لقرار لجنة السلامة المرورية في الظروف الجوية المتقلبة، وترك مسافة أمان كافية.

وحثت السائقين على الالتزام بالإجراءات الوقائية الخاصة بالوقوف وعدم السير في حالة انعدام الرؤية، وضرورة زيادة مسافة الأمان بين المركبات لتفادى حوادث الصدم بالمركبات الأمامية، و عدم التجاوز والانتقال من مسرب إلى آخر في حالة عدم وضوح الرؤية.

وأكدت ضرورة الالتزام بمضمون الرسائل الإرشادية التى يتم بثها من خلال الكبائن الذكية، والاسترشاد بالعلامات الأرضية البيضاء على الطريق أثناء تشكل الضباب، ومتابعة الإرشادات التى تبثها شرطة أبوظبي عبر الإذاعات ووسائل التواصل الاجتماعي لتوجيه السائقين أثناء الضباب، ومتابعة النشرة الجوية للاطلاع على أحوال الطقس، ليكون السائق مستعداً للقيادة في الأحوال الجوية المتغيرة، والتقيد بالتعليمات الوقائية من خلال المنظومة الذكية لشرطة أبوظبي، والتي تتضمن إرشادات مرورية وخفض السرعات وإيقاف حركة سير المركبات إلى حين وضوح الرؤية.

ودعت السائقين الذين تتعرض مركباتهم لحوادث بسيطة أو أعطال ميكانيكية مفاجئة، خلال الظروف الجوية المتقلبة إلى إيقافها على الكتف الأيمن للطريق، حفاظاً على سلامتهم وضماناً لانسيابية حركة السير.