الجنين الشيطان يثير رعب والديه وضجة حول العالم

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

سادت حالة من الذعر والقلق على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب صورة غريبة لجنين في بطن أمه ، والذي أطلق عليه اسم "الجنين الشيطان ".

وفوجئ أبوان بصورة بدت مخيفة لطفلهما المنتظر وهو في بطن أمه، خلال جلسة "الموجات فوق الصوتية" للاطمئنان إلى حالته.



وأثارت صورة "الجنين الشيطان" بحسب تعبير الأم، التي انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، ضجة كبيرة حول العالم، فضلاً عن قلق والديه.



ونشرت الأم المراهقة التي تدعى إيانا ألستون (17 عاماً)، الصورتين اللتيْن التقطتا لجنينها، على حسابها في "فيسبوك"، وعلقت عليهما بالقول: "معظم الأطفال يختبئون من الكاميرا. انظروا إلى طفلتي الشيطانية".



وأضافت: "كانت تبدو عادية، لكن عندما علمنا أننا سنرزق بفتاة، وتم وضع الجهاز على بطني مرة أخرى، فتحت عينيها وابتسمت. أحب هذه الطفلة الشيطانية جداً".

وأشارت المراهقة إلى أن الطبيبة التي كانت معها خلال جلسة التصوير بالموجات فوق الصوتية، أخبرتها أن طفلتها طبيعية وبحالة جيدة، لافتة إلى أنّه من غير الغريب أن يظهر الجنين بهذا الشكل في الصور.