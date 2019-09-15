سرقة مرحاض من الذهب من قصربريطاني

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

سرق مرحاض من الذهب الخالص من صنع الفنان الإيطالي ماوريتسيو كاتيلان، اليوم السبت، من قصر بلينيم، ما ألحق أضرارًا جسيمة بهذا الصرح الواقع في جنوب إنجلترا والمدرج في قائمة التراث العالمي لليونسكو، بحسب ما كشفت الشرطة البريطانية.

ويحمل هذا المرحاض المصنوع من الذهب بعيار 18 قيراطًا اسم ”أميركا“. وكان معروضًا في القصر العائد للقرن الثامن عشر في أكسفوردشير ضمن مجموعة من أعمال لماوريتسيو كاتيلان.

ودخل اللصوص ”الموقع عنوة ليلًا وغادروه قرابة الساعة 4,50 (3,50 بتوقيت غرينيتش)“، بحسب ما أفادت الشرطة المحلية في بيان.