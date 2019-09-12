وفاة «صانع النجوم» سيمون أسمر بعد صراع مع المرض

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

توفّي المخرج اللبناني سيمون أسمر عن عمر 76 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض، وفق ما جاء في موقع «العربية».

وحمل الأسمر لقب «صانع النجوم»، وخرّج دفعة من أهم الفنانين في لبنان من خلال برنامج «استوديو الفن»، أمثال ماجدة الرومي ومنى مرعشلي ووليد توفيق وعبدالكريم الشعار ونهاد فتوح ونوال الزغبي، ووائل كفوري، وعاصي الحلاني، وراغب علامة، وعبدالغني طليس، ومعين شريف، وإليسا، ومايا دياب، وميريام فارس، ونيشان، وجيزيل خوري، وزياد برجي، ومايا نصري، وفارس كرم، ونضال الأحمدية، وعبدو ياغي، وربيع الخولي، وماري سليمان، وزين العمر، ونقولا سعادة نخلة، وجان ماري رياشي، وغسان صليبا، وليليان أندراوس، ورودي رحمة.

ونال الأسمر أكثر من 20 جائزة في لبنان ومختلف أنحاء العالم، منها «أفضل مبدع تلفزيوني» عام 1994، وجائزة مفتاح سيدني في أستراليا في العام نفسه.

وقدّمت له موسوعة جائزة العام الدولية في عام 1997، وفي عام 2003 وبمناسبة مرور 44 عاماً على خدماته في مجال الفن، كرمته لجنتا تخليد عمالقة الشرق و«أصدقاء سيمون أسمر».