محمد بن راشد: مترو دبي حلم قديم.. في الحياة لا يوجد مستحيل

المصدر: متابعة موقع "الإمارات اليوم"

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إن مترو دبي هو حلم قديم من أحلام دبي.

وأوضح سموه في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "مترو دبي .. حلم قديم من أحلام دبي .. كنت في العاشرة مع والدي في لندن عام 1959 عندما أصر أن يكون في قمرة القيادة لأحد قطاراتها ... وبعد خمسين عاما في 2009 أصبح واقعا ... لا يوجد في الحياة مستحيل اذا استطعت أن تتخيله ..".

جاء ذلك بمناسبة مرور عشر سنوات على إطلاق "مترو دبي" والذي كان سموه قد دشنه في التاسع من شهر سبتمبر عام 1999، كأطول مشروع مترو في العالم دون سائق، وأحد أهم مشاريع هيئة الطرق والمواصلات في دبي ومنظومة النقل الجماعي في الإمارة، التي تترجم رؤية سموه لمستقبل القطاع وتلبي متطلبات النمو العمراني وتدعم تطور مكانة دبي كمركز عالمي للمال والأعمال، في ضوء العمل على تعزيز أسس الاقتصاد الأخضر ومضاعفة جهود التنمية المستدامة واتباع الحلول الفعّالة الصديقة للبيئة، ليحقق المترو خلال تلك الفترة مؤشرات نجاح عالية وفق أرفع معايير السلامة العالمية، والكفاءة التشغيلية في الالتزام بدقة مواعيد الرحلات، وفي عدد الركاب الذي تجاوز عددهم حتى نهاية شهر أغسطس الماضي مليار و500 مليون راكب.