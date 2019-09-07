250 يورو تلغي رحلة طيران

ألغت شركة طيران في سلوفينيا رحلة إلى فيينا خشية أن تتم مصادرة طائرتها بسبب عقوبة قدرها 250 يورو تدين بها لنمساوي، بحسب وكالة الأنباء السلوفينية.

وقالت الوكالة، أمس، إن الدين نابع من رحلة لشركة «أدريا إيروايز» حجزها الرجل عائداً من اليونان عام 2017، ولكنها ألغيت في النهاية. وأضافت أن الرجل رفع القضية إلى منظمة معنية بحقوق المسافرين التي حولتها في نهاية المطاف إلى محكمة لتقضي الأخيرة لمصلحة المسافر. وألغيت رحلة، أمس الأول، من العاصمة السلوفينية، ليوبليانا، إلى فيينا، بعدما ظهر عميل لدى جهاز إنفاذ قانون نمساوي في المطار برفقة عناصر من الشرطة، ومحام. وبعد إلغاء الرحلة، نقلت «أدريا إيروايز» المسافرين على متن حافلة.

Share طباعة لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App