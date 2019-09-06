فائز بـ"من سيربح المليون" يروي كيف ربح الجائزة الكبرى

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

روى المحامي الألماني يان سترو الفائزة ببرنامج "من سيربح المليون؟" بنسخته الألمانية، أنه أمضى أكثر من 15 عاماً وهو يحضّر نفسه للإشتراك بالبرنامج.

ويضيف سترو لموقع "سكاي نيوز" أنه قام بإنشاء استديو مماثل للأستديو الأصلي الخاص بالبرنامج في قبو منزله في مدينة هامبورغ، بما في ذلك أشجار النخيل والمؤثرات الصوتية، كما لم يفوّت أي حلقة من حلقات البرنامج البالغ عددها 1407.

وتمّ قبول اشتراك المحامي يان سترو كمكافأة على ولائه للبرنامج بعد سنوات من رفض طلبه. وكان المشاهد الوفي قد حضّر نفسه جيّداً، محاولاً أن يحفظ أكبر عدد ممكن من الإجابات الصحيحة عن ظهر قلب، من خلال إجراء مسابقات تحضيرية مع أصدقائه، شبيهة بمسابقات البرنامج.

إشارة الى أن سترو هو واحد من 11 مشاركاً فاز بالمليون يورو، منذ إنطلاقة البرنامج بالنسخة الألمانية.