فيديو يحبس الأنفاس.. قناص ينقذ فتاة من الموت

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تمكن قناصٌ من إنقاذ امرأة احتجزت كرهينة لدى خاطفها وذلك بعد أكثر من ساعتين على التفاوض الفاشل بين الشرطة والخاطف لإطلاق سراحها.

ووثقت كاميرات المراقبة داخل إحدى محطات المترو جنوبي الصين مشاهد لرجل اختار امرأة عشوائياً وهددها بسكين وسحبها بيده إلى إحدى زوايا المترو.

وسرعان ما وصل أفراد من الشرطة الصينية وبدأوا بالتفاوض مع الخاطف لإخلاء سبيل المرأة، ولكنه رفض.

وفي هذا الوقت كان القناص، الذي يدعى تسنغ هاو، ويعمل لدى مكافحة الإرهاب في الصين، يجهز سلاحه لقنص الخاطف، وأطلق رصاصته عليه من مسافة 61 متراً داخل محطة المترو.

وأصاب القناص الخاطف في الرأس، الأمر الذي أدى إلى وفاته على الفور.

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