زوج هايدي كلوم يهديها جزءا من سور برلين

المصدر: متابعة موقع "الإمارات اليوم"

أهدى عازف الجيتار في فريق "طوكيو هوتيل" الغنائي، توم كاوليتس، زوجته عارضة الأزياء الألمانية هايدي كلوم جزءا من سور برلين، عقب شهر على زفافهما.

ونشرت كلوم، 46 عاما، على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" فيديو تظهر فيه رافعة تقوم بوضع جزء ملون من السور في حديقة المنزل. وكتبت كلوم: "اليوم وصلت هدية مميزة من زوجي... جزء من سور برلين، الذي قسم المدينة على مدار 28 عاما".

وذكرت كلوم أن زوجها ولد في الجزء الشرقي لبرلين قبل أربعة أسابيع على سقوط السور، مضيفة أنه تمتع بذلك بفرصة عيش الحرية والسعادة والإبداع والفن والأمل، وكتبت: "سأنظر كل صباح إلى هذه القطعة الجميلة في حديقتي وأنا على علم بأن الأسوار ليست بحاجة إلى البناء، بل يجب سقوطها".

وأقامت كلوم حفل زفافها على كاوليتس، 30 عاما، في 3 أغسطس الماضي على متن قارب فاخر قبالة جزيرة كابري الإيطالية.