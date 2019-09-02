كم غرام مكسرات يفيد الجسم يوميا؟

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نصحت خبيرة التغذية الرروسية يكتيرينا بيرليايفا، بتناول 50-60 غراما من المكسرات يوميا فقط . كي تتجنب الوقوع في زيادة الوزن.

يؤكد الأطباء وخبراء التغذية على أن تناول المكسرات يساعد الإنسان على زيادة قدراته المعرفية ويخفض مستوى الكوليسترول ويحمي من عدد كبير من المشكلات الصحية.

وتحتوي المكسرات على العديد من العناصر الكيميائية والفيتامينات والألياف الغذائية الضرورية والمفيدة للجسم. توجد في المكسرات نسبة عالية من فيتامينات مجموعة B و E وكذلك كالسيوم وحديد وزنك.

وبالطبع المكسرات تعطي سعرات حرارية عالية، بيد أن خبراء التغذية يؤكدون على فائدة أنواعها كافة للإنسان وتساعد في التخلص من الوزن الزائد، وتحسن عملية التمثيل الغذائي.

ووفقا لها، لكي تكون المكسرات لذيذة ومفيدة للجسم، يجب توخي الحذر عند تناولها، لأنها قد تسبب انسداد الأمعاء، ما يشكل مشكلة صحية معقدة.

كما تؤكد الخبيرة، على أن المكسرات يمكن أن تلحق الضرر بصحة الأشخاص الذين يعانون من التهاب البنكرياس، وتؤدي إلى تفاقمه.