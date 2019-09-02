شركة عطور شهيرة تثير الغضب والجدل بـ"كلمة "

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

حذفت شركة "ديور" الفرنسية الشهيرة، إعلانا عن آخر منتجاتها من العطور بسبب اسمه، وتصويره بطريقة تسيء للسكان الأصليين في الولايات المتحدة.

ويحمل العطر الجديد الذي أطلقته شركة ديور اسم "سوفاج"، ويعني "همجي". ويؤدي الممثل جوني ديب دور رجل من الهنود الحمر بأزيائه التقليدية القديمة خلال الترويج للعطر، مما جعل الإعلان محط انتقاد الكثيرين.

ويقول منتقدو الإعلان إن كلمة "همجي" مصطلح مهين استخدم تاريخيا لوصف الشعب الأميركي الأصلي الذي تعرض للإبادة على مدار عقود من الزمن.

وحذفت الشركة الإعلان من منصاتها الإلكترونية بعد نشره بساعات قليلة يوم الجمعة الماضي بعد أن وجهت له انتقادات من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

لكن موجة الانتقادات للشركة الفرنسية وللممثل الأميركي جوني ديب لم تتوقف، إذ استهجن كثيرون من مشاركته في إعلان اعتبروه "عنصريا" تجاه سكان أميركا الأصليين.