فتاة تقاضي السلطات بعد ولادتها بمفردها

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تقاضي امرأة السلطات الأمريكية بعد أن اضطرت إلى الولادة في الزنزانة بمفردها دون مساعدة طبية.

وكانت المرأة دخلت السجن في قضية شيك دون رصيد، وأخطرت السلطات بأنها على وشك أن تضع مولودها، إلا أن الأمن لم يهتم بذلك.

وكانت المرأة حاملًا في الشهر التاسع وتواجه خطر الإنجاب المبكر، وهي معلومات كانت الهيئات الصحية في السجن وعناصر الشرطة على دراية بها، وفق نص الدعوى.

وتقول المرأة في شكواها إنها دخلت المخاض وأخطرت الحارس الذي أحضر لها طعام الفطور قرابة الساعة الخامسة صباحًا، وأبلغت مرات عدة خلال الصباح الحراس بأنها بدأت مخاض الولادة وبشعورها بآلام في المعدة، لكن من دون جدوى.

وأنجبت المرأة صبيًا بمفردها من دون أي مساعدة بعد حوالي ست ساعات من الإنذار الأول على سرير قاسٍ وبارد قرب المراحيض في الزنزانة، وفق المدعية.

ولم تُنقل الأم وطفلها إلى المستشفى إلا بعد ثلاثين دقيقة من الولادة، وكانت الشرطة أجرت تحقيقًا داخليًا بشأن هذه الحادثة وخلصت إلى أن عناصرها ”اتخذوا الخطوات المناسبة في تلك الظروف