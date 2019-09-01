5 قتلى في إطلاق نار عشوائي في ولاية تكساس الأمريكية

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أعلنت السلطات الأمريكية أن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا، وأصيب 21 آخرون في إطلاق نار عشوائي في غرب ولاية تكساس.

وأضافت شرطة مدينة أوديسا أن مسلحاً واحداً على الأقل أطلق النار بشكل عشوائي بينما كان يقود سيارة في أنحاء مدينتي أوديسا وميدلاند.

وأكدت أن المشتبه به اختطف سيارة تابعة لشركة خدمات بريد أمريكية.

وأعلنت الشرطة أن مشتبهاً به، وهو رجل أبيض، قُتل بالرصاص بالقرب من منطقة سينيرجي في أوديسا، وأن إطلاق النار قد توقف في الوقت الحالي، لكن تقارير أفادت بأن التحقيق يجري مع مشتبه بهم آخرين.

وقالت الشرطة إن الحادث بدأ بعد أن أوقف ضابط شرطة سيارة كانت تسير على طريق سريع في ميدلاند.