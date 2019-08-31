يقتل والدته بفأس ويطهو دماغها

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

قتل هندي والدته بفأس، قبل أن يقبض عليه وهو يطهو دماغها في مقلاة ليأكلها.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" ان سيتارام إيرون (32 عامًا)، الذي يعيش في بمدينة "تشهاتيسجاره" الهندية، قتل والدته "فولباي" (50 عامًا)، يوم الثلاثاء الماضي.

و تعود تقاصيل الواقعة الى رفض والدة الشاب، منحه المال لشراء الكحول. فقام إيرون باحضار فأسًا حادًا وضرب والدته في رأسها، قبل أن يفتح جمجمتها ويخرج مخها ويبدأ طهوه في مقلاة.

وعندما حضرت شقيقة زوجته وشهدت الواقعة، هرب الجاني من المكان، قبل أن تتعقبه الشرطة وتعتقله.

وقالت الشرطة إن الجاني، الذي يزعم أنه غير مستقر عقليًا، عُثر عليه مختبئًا في مكان قريب، وهو يرتدي ملابس ملطخة بالدماء.

وعند استجوابه، اعترف إيرون بالجريمة، ورفعت الشرطة دعوى ضده.