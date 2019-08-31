بسبب 50 دولارًا .. سجن 36 عاما

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

قبل نحو 36 عاماً، صدر حكم بالسجن مدى الحياة، بحق شاب في العشرينات من عمره، مع عدم قبول العفو عنه، لقيامه بسرقة 50 دولاراً، وظل قابعاً في السجن.

جاء الحكم بسجن ألفن كينارد، عام 1983، لا يتناسب إطلاقاً مع السبب أو الجريمة التي ارتكبها، لكن، كان ذلك وفق ما يسمى "قانون الثلاث ضربات"، وهو جزء من استراتيجية وزارة العدل الأمريكية لمواجهة العنف.



ووفقاً للروايات، سرق كينارد، عندما كان في الثانية والعشرين من عمره، المبلغ من أحد المخابز، واتهم في أعقابها بارتكاب جريمة "السطو من الدرجة الأولى". وبعد 36 عاماً، تقرر الإفراج عنه لأن العقوبة جاءت قاسية، وغير متناسبة.



وأفادت تقارير أن كينارد، الذي كان يعمل سابقاً في النجارة والبناء، أبلغ ابنة أخته أنه يريد أن يعمل نجاراً.



