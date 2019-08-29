مطربة سودانية تنزع «المايك» لتحول بين معجب و«البودي غارد»

المصدر: موقع الإمارات اليوم

ضجت صالة مسرح نادي الضباط بالعاصمة السودانية الخرطوم، بهتاف الجماهير إعجابا وتقديرا لموقف الفنانة نانسي عجاج خلال حفلها الأخير حيث قامت بنزع «المايك» والتوجه نحو احد المعجبين وحالت بينه وبين حرسها الخاص «البودي غارد» الذي تحرك لمنعه من الوصول للفنانة التي بدأت في أداء أغنيتها المشهورة «بحبك».

وكان احد المعجبين من الجمهور توجه نحو المسرح لمنح الفنانة باقة من الورود ليتحرك نحوه اثنان من الحرس الشخصي لمنعه إلا أن رد فعل الفنانة السريع بالتوجه نحوه واستلام الورد منه ومن ثم الانحناء تقديرا له جعل «البودي غارد» يتراجع وسط تصفيق وصيحات الإعجاب من قبل جمهور الحفل المحتشد.

وحسب موقع «كوش نيوز» أشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تابعوا الحفل على «يوتيوب»، بموقف الفنانة نانسي وعبروا عن إعجابهم الكبير بإحساسها واحترامها لجمهورها حيث كتب احدهم قائلا:«لك التحية يا راقية مدرسة في الشعور المرهف» وعبر آخر عن حبه وإعجابه بالفنانة حيث قال: «كلنا نحبك ونعشقك صوتك ياست الذوق ربنا يحفظك».