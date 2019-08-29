تعويض سيدة 3 ملايين دولار عن سجنها 35 عاماً

المصدر: موقع الإمارات اليوم

ظهرت براءة متهمة أميركية تدعي "كاثي وودس" بعد اتهامها بجريمة قتل وقضت 35 عاماً في السجن، ما جعلها ترفع دعوى للتعويض عن ما جرى لها طوال سنوات حياتها التي ضاعت في السجن.

ووفقاً لما ذكرته قناة "إي بي سي" الأميركية أنه تم تبرئتها بفضل فحص الحمض DNA في سيجارة تم العثور عليه في مسرح الجريمة.

كما صرحت محامية كاثي أن موكلتها ستحصل على تعويض قدره 3 ملايين دولار وفقاً للحقوق المدنية الفيدرالية.

ظهر أن كاثي ستواصل المطالبة بتعويض أعلى من مدينة رينو في ولاية نيفادا لأنها تتهم مسؤولين قضائيين كبار بفبركة اعترافاتها بعد الجريمة.

وأكدت المحامية "إليزابيث وانغ" أن موكلتها كانت مريضة في مستشفى للأمراض العقلية بولاية لويزيانا، سنة 1979، حين تم حدوث جريمة القتل.

تم الإفراج عن كاثي سنة 2015، بعدما ظهرت الحقيقة في مقتل الطالب في جامعة رينو أكدت الأدله أن

زميلا له هو الذي تورط في قتله.

وفقاً لسجلات القضاء الأمريكي كاثي هي أكثر أميركية سجنت ظلما ثم تم تبراءتها في وقت لاحق وهي تعيش اليوم مع أقاربها في ولاية واشنطن.

أكدت المحامية أنه لا يوجد تعويض يمكن ان يعوض السجينة عن ما عانتة في السجن وعن عمرها الذي ذهب بأكملة في السجن، ولكن المال سيضمن لها بعض الرعاية على الأقل.

ووفقاً لقانون صادر في ولاية نيفادا بموجب التنفيذ خلال العام الجاري يمكن للأشخاص الذين تمت إدانتهم ظلما أن يطالبوا بتعويضات تزيد عن 3.5 مليون دولار.