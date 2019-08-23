بالفيديو.. الشيشان تفتتح مسجد "فخر المسلمين”.. الأكبر في أوروبا

المصدر:
  • متابعة الإمارات اليوم
التاريخ:

افتتح في جمهورية الشيشان، الجمعة، مسجد “فخر المسلمين” الذي يعتبر أكبر مساجد أوروبا.

 

ويعتبر المسجد تحفة من العمارة الإسلامية الحديثة، وبُني على طراز البوابات الأربع المتناظرة، التي يقابل بعضها بعضا.

 

وتبلغ مساحة المسجد 9.7 ألف متر مربع، وتصل القدرة الاستيعابية للمسجد في الداخل 20 ألف مصل، وفي الخارج 100 ألف مصل.

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