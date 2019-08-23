المصدر: متابعة الإمارات اليوم

افتتح في جمهورية الشيشان، الجمعة، مسجد “فخر المسلمين” الذي يعتبر أكبر مساجد أوروبا.

ويعتبر المسجد تحفة من العمارة الإسلامية الحديثة، وبُني على طراز البوابات الأربع المتناظرة، التي يقابل بعضها بعضا.

بالفيديو.. الشيشان تفتتح مسجد "فخر المسلمين”.. الأكبر في أوروبا وبمساحة تبلغ 9.7 ألف متر مربع وقدرة استيعابية لـ20 ألف مصل في الداخل#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/nQgXgjzZxP — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) August 23, 2019

وتبلغ مساحة المسجد 9.7 ألف متر مربع، وتصل القدرة الاستيعابية للمسجد في الداخل 20 ألف مصل، وفي الخارج 100 ألف مصل.