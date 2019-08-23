تعثر على ماسة ثمينة عن طريق"يوتيوب"

عثرت أمريكية على ماسة قيّمة تقدر قيمتها بآلاف الدولارات. وكانت ميراندا هولينجسهيد (27 عاماً) تزور متنزه أركيرتس كريتر أوف دياموندز ستيت في ولاية أركنساس مع أسرتها، عندما اكتشفت الماسة، بعد مشاهدة فيديو تعليمي على موقع "يوتيوب" حول كيفية اكتشاف الماس.



وزارت هولينجسهيد الحديقة التي تسمح لأفراد الجمهور بالبحث عن الماس بعد أن قررت عائلتها تنظيم الزيارة.



وفي منشور على "فيسبوك" كتبت هولينجسهيد «كنت أجلس في الظل أشاهد مقطع فيديو على «يوتيوب» حول كيفية اكتشاف الماس نظرت باتجاه طفلي، فوقع نظري على ماسة مختلطة مع الصخور الأخرى».

وسارعت هولينجسهيد بالماسة إلى مركز اكتشاف الماس في الحديقة، حيث تم تقدير أنها من عيار نحو 4 قيراطات