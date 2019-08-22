مدينة تقدم مليون يورو لإثبات عدم وجودها

عرضت مدينة ألمانية مليون يورو مكافأة لمن يثبت أنها غير موجودة على أرض الواقع.

والمدينة التي قدمت العرض، كانت موضوعاً لنظرية مؤامرة على الإنترنت لفترة طويلة، تزعم أنها غير موجودة بالفعل، وفق ما أوردت «أسوشيتد برس» أمس.

وذكر مسؤولون في بيليفيلد أنهم سيقدمون المبلغ للشخص الذي يقدم دليلاً قوياً على عدم وجود المدينة. وأضافوا «لا توجد حدود للإبداع» بالنسبة للمتنافسين، لكن الأدلة التي لا تقبل الجدل ستكون فقط مؤهلة للحصول على الجائزة. وكان أول من طرح فكرة عدم وجود بيليفيلد خبير الكمبيوتر أخيم هيلد، الذي نشر هذا الادعاء على الإنترنت في عام 1994 في محاولة لإثارة المتعة في عالم نظريات المؤامرة. وحتى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل شككت مازحة ذات مرة في وجود بيليفيلد، التي تقع على بعد نحو 330 كيلومتراً إلى الغرب من برلين.

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