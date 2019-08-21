زوج لم يستطع التعرف إلى زوجته يوم زفافه !

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم



تعثّر رجل إسكتلندي فوق درجات السلم وسقط من ارتفاع حوالي 3.7 متر، ودخل في غيبوبة يوم زفافه ولم يعد يتذكر حتّى عروسه.

وذكرت صحيفة "ديلي ريكورد"، أنّ أحد سكان منطقة غرب لوثيان الإسكتلندية، كريس مالون، سقط من على الدرج عندما كان يساعد عامل الفندق في حمل الهدايا إلى غرفة الزفاف.

وأصيب الرجل بكسورٍ في الجمجمة والظهر والذراعين والكتفين، وأيضاً تعرّض لإصابات في القلب والرئتين.



وقضى الإسكتلندي 10 أيام في جناح العناية المركزة وعندما استيقظ من غيبوبته، اكتشف الأطباء أنّه فقد ذاكرته جزئياً.



وقالت زوجة الإسكتلندي، أفريل، للصحافيين: "لقد رأيت كيف استفاق من غيبوبته، وكان محرجاً للغاية لأنّه لم يكن يعلم أنّنا أصبحنا متزوجين".



وبقي كريس تحت إشراف الأطباء لعدة أسابيع بسبب إصابته بالتهاب رئوي، ما أدّى لتوصيله بجهاز التنفس الصناعي.