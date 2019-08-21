"ماتت من الضحك" سيدة تلقى حتفها بطريقة غريبة

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

لقيت سيدة بريطانية حتفها إثر استنشاقها كمية كبيرة من "أكسيد النيتروز"، المعروف بـ"غاز الضحك"، بغرض

وذكرت صحيفة " ديلي ميل" أن سارة دادلي 46 عامًا، طلبت 100 كبسولة من غاز الضحك، لتخفيف آلامها تخفيف آلامها من المتلازمة الإقليمية المعقدة لمرض السكري، ما أدى إلى وفاتها.

وبحسب الصحيفة فأن الكبسولات التي استخدمتهاسارة، تساعد في تخدير الألم أيضا، وبسبب الشعور بالاسترخاء، لدى الشخص، وهو يستخدم أيضا من قبل الطهاة، لصنع الكريمة المخفوقة، لكن الممرضات يحذرن من استخدامه.

وأوضحت كاثرين جامبل، مديرة الصحة العقلية التابعة للكلية الملكية للتمريض، إن آثار أكسيد النيتروز، تختلف من شخص لاخر بحسب مقدار استنشاقه، فهو يسبب الشعور بالنشوة والاسترخاء والهدوء، وربما يسبب الدوخة وصعوبة التفكير والضحك، أو الهلوسة، أو الصداع، كما يمكن أن يؤدي للوفاة من كثرة استنشاقه.