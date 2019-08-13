تلقى سيارة "بي إم دبليو" في عيد ميلاده.. فأغرقها!

المصدر: موقع الإمارات اليوم

حصل شاب هندي على سيارة فاخرة كهدية في عيد ميلاده لكنها أقدم على أغرب تصرف، وأغرقها فوراً، وذلك كما ذكرت صحيفة هندوستان تايمز.

وأضافت الصحيفة أن الشاب الهندي أقدم على تصرف غريب تجاه هدية والده له في عيد ميلاده، حيث قام باغراق سيارة فاخرة منحه له والده لأنها لم تنال اعجابه.

وحصل الشاب على سيارة فاخرة كهدية في عيد ميلاده لكن لأنها لم تكن السيارة التي التي طالب بها والده، فقام باغراقها في لحظة غضب في النهر.

وكان الشاب الهندي، وهو من منطقة يامونا نغر في ولاية هاريانا، طالب والده بسيارة "جاغوار" لكن والده رفض تلبية طلبه، ومنحه بدلا منها سيارة بي أم دبليو جديدة.

ولم يكتف الشاب بذلك، وإنما قام بتصوير سيارته وهي تغرق، ونشر اللقطات على حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي.

وخلال اندفاعها في النهر، توقفت سيارة بي أم دبليو الغريقة وسط المياه بسبب وجود تجمع من الأعشاب الطويلة، فلم تغرق بأكملها في النهر.

وفي وقت لاحق، شوهد الشاب الهندي، الذي لم يكشف عن اسمه، وهو يحاول إخراج السيارة من النهر بمساعدة مجموعة من السكان المحليين.

وقالت الشرطة الهندية إن أسرته كشفت أن الشاب غير مستقر عقليا، وأنه كان يطالب بسيارة جاغوار، لأن سيارة بي أم دبليو "صغيرة" بالنسبة له.