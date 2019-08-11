اختفاء عارضة أزياء بريطانية في ظروف غامضة

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تبحث الشرطة البريطانية عن نجمة اليوتيوب وعارضة الأزياء مارينا جويس التي فُقدت منذ 11 يومًا، حيث أطلقت نداءً للمساعدة في العثور عليها.

وأطلقت جمعية ” المفقودون ” الخيرية نداءً لمارينا البالغة من العمر 22 عامًا، موضحة أنها اختفت من منزلها في هارينغ شمال لندن منذ 31 يوليو، وأن آخر فيديو لها عبر قناتها كان قبل 10 أيام.

ومن جابنها، أعادت الشرطة البريطانية تغريد نداء المساعدة؛ أملًا في الحصول على معلومات للمساعدة في العثور عليها.

عارضة الأزياء مارينا لديها ما يقرب من 2.1 مليون مشترك على قناتها على اليوتيوب، و290 ألف متابع على إنستجرام، آملين عودتها بآمان.