جرح بسيط يفقد رجلا ساقه بالكامل

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

فقد رجل ساقه اليمنى بعد أن تعرض لعدوى بكتيرية خطيرة، إثر إصابته بجرح في القدم على شاطئ هاموناست بولاية كونيتيكت الأميركية.

ولم يولِ بروس كاغان (68 عاما) اهتماما للجرح على اعتبار أنه صغير، حسبما قال لشبكة "إن بي سي" الإخبارية الأميركية، لكن بعد أيام شعر بألم فتوجه إلى المستشفى.

وهناك أخبره الأطباء بالخبر الكارثي، فقد أصيب بمرض "التهاب اللفافة" الذي تسببه بكتيريا قاتلة تأكل الأنسجة اللينة بسرعة.

وبعد أيام من محاولات فاشلة لاحتواء المرض والقضاء على البكتيريا، اضطر الأطباء إلى استئصال ساق الرجل من فوق الركبة، بهدف إنقاذ حياته.