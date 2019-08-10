الداخلية المصرية تكشف عن المخطط لتفجير "معهد الأورام"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

كشفت الداخلية المصرية تفاصيل المنفذين والمخطط لتفجير معهد الأورام، والذي وقع الأحد الماضي و أسفر عن سقوط 22 قتيلا و47 جريحا.

وقالت إن المخطط للحادث هو أحمد محمد عبد الرحمن من مواليد مركز سنورس بمحافظة الفيوم، شمال غرب مصر من مواليد مارس في العام 1960.

وتكشف المعلومات عن المخطط للحادث الإرهابي، أن أحمد عبد الرحمن كان من المقربين للرئيس المعزول محمد مرسي، و ضمن المرافقين له أثناء حبسه في سجن وادي النطرون بالبحيرة قبل اندلاع ثورة 25 يناير من العام 2011، ثم هروبه معه من السجن في يوم جمعة الغضب يوم 28 يناير، واقتحام السجون من جانب عناصر حماس وحزب الله، وهي القضية التي ما زالت متداولة جلساتها أمام القضاء المصري.

والتحق أحمد محمد عبد الرحمن بكلية الطب في العام 1978، وانضم لجماعة الإخوان في نهاية السبعينيات، واعتقله الرئيس الراحل أنور السادات خلال اعتقالات سبتمبر 1981، حيث كان رئيسا لاتحاد طلاب المدينة الجامعية بجامعة القاهرة، وعقب تخرجه في العام 1985، عاد إلى مدينته سنورس، وأسس مستشفى خاص، كما زاد دوره ونشاطه التنظيمي داخل جماعة الإخوان حتى حظى بثقة المشرف على قطاع شمال الصعيد وقتها حسن جودة، ومن بعده محمد بديع الذي أصبح المرشد العام للجماعة فيما بعد.