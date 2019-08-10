نجاة ركاب طائرة سقطت في المحيط

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

نجا 3 أشخاص كانوا على متن طائرة صغيرة سقطت في مياه المحيط الأطلنطي قبالة إحدى جزر الباهاماس، أمس الأول، في حدث فريد من نوعه.



سقطت الطائرة ذات المحرك الواحد وبداخلها طيار وراكبان على بعد حوالي 20 ميلاً إلى الشرق من بيميني، أقصى جزيرة في جزر البهاماس، أثناء رحلة من مطار جريت هاربور كاي إلى مطار ميامي التنفيذي، بحسب قناة "إيه بي سي" نيوز الأمريكية.

وتمكن الناجون من نفخ قارب طوارئ مطاطي وقاموا بتنبيه خفر السواحل، قبل أن تهرع مجموعة من الصيادين لنجدتهم.

وقال تيم هامبسون، أحد الصيادين : "كنا على بعد حوالي 25 ميلاً من كاتي كاي، في طريقنا إلى جريت هاربور، عندما صادفنا قارب نجاة يقل 3 رجال".

وتابع "لم يصب أحد بأذى، كانوا جميعهم في حالة صدمة، مضيفاً أن من بين الناجين رجلاً يبلغ من العمر 80 عاماً"