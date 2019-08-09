حذاء عارضة أزياء كاد يتسبب في بتر قدمها

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تسبب إرتداء حذاء عصري يتميز بكعبه العالي في إصابة عنيفة بقدم عارضة أزياء كادت أن تؤدي إلى بترها .

وتفصيلاً فقد ارتدت العارضة كعادتها حذاء يتميز بالكعب العالي إلا أنها لاحظت وجود حبوب صغيرة تحتوي على سائل ثم ورم لتكتشف في النهاية إصابتها بتعفن في الدم .

و ذهبت العارضة ” جيما داوني ” 23 عام إلى الطبيب فور تورم كاحلها إلا أنه أخبرها أنها إصابة عادية لتستيقظ صباحاً في حالة تقيؤ وارتفاع بدرجة الحرارة وسرعة في ضربات القلب .

وعلى الفور ذهبت ” داوني ” للمستشفى ثانية ً ليكتشف الأطباء إصابتها بتعفن الدم ، وتم إسعافها وخضعت للعلاج لمدة شهرين .

وأكد الأطباء لـ ” داوني ” أنها محظوظة كونها أسرعت إليهم وإلا كانت ستتعرض لبتر قدمها .