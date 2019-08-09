اتّصل بالرّقم الخطأ.. فضبطت الشّرطة 100 قطعة سلاح بمنزله

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تصل رجل كندي سبعيني بالشرطة خطأ ظناً منه أنه رقم الاستعلامات، فاكتشفت القوى الأمنية في منزله نحو مئة قطعة سلاح قامت بمصادرتها.



وأعلن عناصر من الشرطة الفيديرالية الكندية مساء الأربعاء أنهم عثروا قبل يومين على 94 بندقية وستة مسدسات في منزل يقع في شيبوغي في مقاطعة نوفا سكوشا (شرق كندا).



وكان الرجل البالغ 73 عاماً يمتلك رخصة بهذه الأسلحة لكنه لم يكن يخزنها بطريقة نظامية، أي أن تكون مفككة وموضوعة في خزانة مقفلة. فصادرت الشرطة الأسلحة وأوقفت الرجل لفترة قصيرة.

وكانت الشرطة الفيديرالية توجهت الاثنين إلى منزل الرجل في إجراء احترازي للتحقق من سلامته مع أنه أكد اتصاله من طريق الخطأ. وهو اتصل بالرقم 911 خط الشرطة فيما كان يريد الاتصال بالاستعلامات على رقم 411.

وتعتمد الشرطة الفيديرالية سياسة الانتقال إلى المكان عند ورود أي اتصال حتى لو تم الاتصال خطأ وحتى لو قطع المتصل الاتصال. وأوضحت الناطقة باسم الشرطة الفيديرالية في المقاطعة جينيفر كلارك أن الأمر قد يتعلق بشخص جريح يعجز عن الكلام أو شخص مهدد مباشرة ولا يمكنه الكلام بحرية. وعثر عناصر الشرطة على الأسلحة سريعاً.



وأفرج عن الرجل بانتظار مثوله أمام محكمة في يارموث في 5 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وفق ما ذكرت الشرطة