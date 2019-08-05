أم تقتل رضيعتها بطريقة بشعة.. لهذا السبب

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

قامت أم تايلاندية، بقتل رضيعتها عبر إغراقها في سائل للتنظيف، ثم إلقائها من شرفة منزلها في الطابق الثالثز

وعثر سكان المنطقة على الطفلة، حيث هرعوا بها للمستشفى، ولكنها فارقت الحياة، متأثرةً بجراحها.

واكتشفت الشرطة في نونثابوري، بعد رصدها لكاميرات المراقبة في المنطقة، أن الأم قتلت رضيعتها ، ثم هربت مع صديقها إلى سكن آخر بالمنطقة.بحسب مااوردته صحيفة "ديلي ميل"البريطانية

واعتقلت الشرطة الأم التي تُدعى اووم وتبلغ من العمر 18 عامًا، حيث اعترفت بقتل طفلتها، لأنها لا تريد أن تترك صديقها، كما أعادت تمثيل الجريمة في مكان الحادث.