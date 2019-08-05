مصرع 19 شخصًا في انفجار سيارة أمام معهد الأورام وسط القاهرة

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد القتلى في الانفجار الذي وقع امام معهد الأورام بالقاهرة جراء حادث تصادم بين عدد من السيارات، ارتفع إلى 19 شخصاً فضلاً عن إصابة 30 آخرين.

وأضافت أنه تم إخلاء معهد الأورام من المرضى بناء على طلب إدارة المعهد وتحويلهم إلى عدة مستشفيات تيسيرا على أهالي المصابين.

وأمر النائب العام المصري، بانتقال فريق من النيابة إلى موقع الانفجار لمعرفة أسبابه، وفقاً لما نقله التلفزيون المصري.

وقالت وزير الصحة المصرية هالة زايد قبيل الإعلان عن ارتفاع عدد الضحايا، أن عدد الجثامين التي تم العثور عليها حتى الآن في موقع الانفجار بطريق الكورنيش أمام معهد الأورام بالقاهرة بلغ 17 جثة، وأن البحث لا يزال جارياً.

وأضافت وزيرة الصحة في تصريحات تلفزيونية، أنه تم إخلاء معهد الأورام من المرضى وتحويلهم إلى مستشفيات أخرى .

من جهتها قالت وزارة الداخلية المصرية في بيان، إنّ "سير إحدى السيارات الملّاكي المسرعة عكس الاتجاه بطريق الخطأ بشارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، اصطدمت بالمواجهة بعدد 3 سيارات، الأمر الذي أدّى لحدوث انفجار نتيجة الاصطدام".