بالفيديو.. شاهد لحظة فرار جماعي من سجن في بغداد

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أكدت وزارة الداخلية العراقية، أنها ألقت القبض على 8 من بين 15 موقوفاً تمكنوا، من الفرار من أحد مراكز الشرطة في بغداد.

وأظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام عراقية تظهر لحظة الهروب التي جرت دون مواجهات مع قوات حماية المركز الذي بدا خالياً من الحراسة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، اللواء سعد معن، لوكالة الصحافة الفرنسية: "ألقينا القبض على 8 هاربين من أصل 15 فروا أمس من سجن مركز شرطة القناة"، شرق العاصمة.

وتمكن هؤلاء، الذين أوقفوا على ذمة قضايا تتعلق بالمخدرات، من الفرار من المركز.

وأصدر وزير الداخلية، ياسين الياسري، أمراً بإقالة ثلاثة مسؤولين، هم قائد شرطة بغداد ومدير شرطة الرصافة ومدير قسم باب الشيخ، بعد هروب الموقوفين مساء السبت.

كما قرر الياسري حجزهم في مقر الوزارة، بالإضافة إلى حجز ضباط مركز شرطة القناة وجميع عناصر الشرطة الذين كانوا مكلفين بالواجب أثناء الحادث.

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