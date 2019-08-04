خلاف على موقف للسيارات ينتهي بجريمة قتل في فرنسا

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

قتل رجل بالرصاص في بيزييه في جنوب فرنسا إثر خلاف على موقف للسيارات، وفق ما أفاد محققون في هذه الجريمة.

وقالت مفوضة الشرطة كارولين رافو: "نتعامل مع جريمة قتل حصلت على طريق عام في وسط المدينة إثر خلاف على موقف للسيارات وفقاً للشهادات الأولية التي جمعت بعد الحادث مباشرة".

وتعود الأعيرة النارية التي وجدت في المكان وهي من عيار 22، إلى مسدس.

وتوفي الرجل قبل وصول المسعفين.

أما المشتبه به الذي يراوح عمره بين 20 و30 عاماً فلاذ بالفرار في سيارته ويجري البحث المكثف عنه.

وأضافت المفوضة: "أتاحت لنا الشهادات الاشتباه في شخص معين".