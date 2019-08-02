ابتكار مذهل يقضي على روائح التعرق الكريهة!

المصدر: موقع الامارات اليوم

توصل باحثون برتغاليون إلى حل رائع للقضاء على مشكلة التعرق خاصة عند ممارسة التمارين الرياضية يتمثل في تطوير نسيج قطني معدّل يُطلق رائحة الليمون، وذلك كما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية.

وأضافت الصحيفة أنه تم نشر الدراسة في ACS Applied Material Interfaces، حيث كتب الباحثون: "ينتج عن التعرق، كرد فعل على النشاط اليومي وممارسة التمارين البدنية، روائح كريهة تسبب المشاكل الاجتماعية والحرج. ولمواجهة المشكلة، طورنا نسيجا يحتوي على روائح فعالة في إزالة رائحة الملابس".

ولتطوير النسيج، اتبع الباحثون أسلوبين: أولهما استخدام بروتين موجود في أنوف الخنازير يرتبط بجزيئات الرائحة، وثانيهما يعتمد على الجسيمات الشحمية (جزيئات تحتوي على قطرة ماء)، لنقل الرائحة في النسيج.

وعلى الرغم من أن الأسلوب الأول أظهر إطلاقا سريعا للرائحة، إلا أن تقنية الجسيمات الشحمية أدت إلى إطلاق أبطأ وأكثر تحكما، مع القدرة على الاحتفاظ بكمية أكبر من العطر.

ويمكن اعتماد كلا النهجين على نطاق واسع في تطوير أحدث المفاهيم، المتعلقة بملابس الصالات الرياضية، للقضاء على الروائح الكريهة الناجمة عن التعرق.