الخيار يكافح الشيخوخة وضغط الدم والسكتات الدماغية

المصدر: موقع الإمارات اليوم

يعتبر الخيار مادة أساسية على السفرة العربية، خاصة في فصل الصيف، الذي يكثر فيه استخدام الخيار كمغذٍ حيوي للكليتين، بما يحتويه من كمية سوائل تعوض عن الماء في الجسم.

وقد كشف العلماء أن الخيار يحتوي على بروتين، ودهون، وكربوهيدرات، وعناصر معدنية مثل الكالسيوم، والحديد، والمغنيسيوم، والفسفور، والزنك. ولكنه يحتوي على نسبة ضئيلة من الفيتامينات باستثناء فيتامين K الذي تبلغ نسبته 21%.

مع كل هذا يؤكد خبراء التغذية والأطباء أن للخيار فوائد عديدة للجسم. فقبل كل شيء الخيار بديل للأسبيرين، لأن الماء الموجود في الخيار يساهم في التفاعلات القلوية، وهو مثالي للبيئة الداخلية للجسم، ما يمنع زيادة الحموضة.

لذلك يوصي الخبراء كبار السن، بصورة خاصة، بضرورة إدراج الخيار في نظامهم الغذائي، خاصة وأنه يوحي بالشبع. لذلك فإن ما يسمى "حمية الخيار" يمكن أن تخفف من عمليات فقدان الكتلة العضلية، التي تعتبر علامة واضحة لشيخوخة الجسم. وكذلك هشاشة العظام، وتخفف من علامات قرب ارتفاع ضغط الدم، والسكتات الدماغية، وأمراض القلب، والأوعية الدموية، بحسب موقع "ميديك فوروم".