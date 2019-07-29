36 كرة مغناطيسية تشكل سلسلة في معدة طفلة قامت بابتلاعها

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

أظهرت صور أشعة لمعدة طفلة تبلغ من العمر سنة واحدة، في الصين سلسلة مكونة من كرات مغناطيسية بعد أن قامت الطفلة بابتلاعها، بحسب ما جاء في كزقع "ديلي ميل" البريطاني.

وأسعفت الطفلة للمشفى بعد اختبرت أعراضا مثل الإقياء والحرارة، مما استدعى تدخلا طبيا، وأظهرت صورة أشعة أجرتها الأسرة في وقت سابق السلسلة دون أن يقدم الأطباء أي تفسير، إلا أن تفاهم حالتها دفع أهلها لزيارة مشفى آخر ليفسر الأطباء سبب وجود السلسلة المغناطيسية.

وتسببت السلسلة بإحداث ثقبين في جزء من الأمعاء، إلا أن الاطباء تمكنوا من إزالتها في عملية جراحية.