تغريم رجل بصق بوجه زوجته على متن طائرة وأجبر قائدها على الهبوط

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

غرمت محكمة رجلا يبلغ من العمر 42 عاما، 5 آلاف جنيه استرليني، بعد أن دخل بعراك مع زوجته وبصق في وجهها على متن الطائرة المتجهة من المملكة المتحدة للمكسيك، كما قام بالتعدي لفظيا على طاقم الطائرة من المضيفين الذين تدخلوا لتهدئة الوضع، الأمر الذي أجبر قائد الطائرة على الهبوط اضطراريا في جزيرة بيرمودا.

وقال قائد الطائرة إنه أجبر على الهبوط اضطراريا لأن ردة فعل الرجل الذي دخل في نوبة غضب لم تكن متوقعة، وراى أنه من الأسلم ألا يتابع الرحلة.

وعبر الرجل أمام المحكمة عن ندمه لفعلته، قائلا أنه لن يقدم على القيام بهذا الفعل مجددا.