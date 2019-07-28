مقود سيارة ينفصل من مكانه أثناء رحلة لـ "أوبر".. والشركة ترد

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

نشر راكب مقطع فيديو يظهر صراع سائقة سيارة أجرة "أوبر" في إعادة مقود السيارة الذي خرج من مكانه أثناء الرحلة، بحسب ما جاء في موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وتداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الفيديو على نطاق واسع، وحقق مشاهدات تجاوزت أكثر من 6 ملايين مشاهدة، حيث تظهر السيدة وهي تلف المقود يمينا وشمالا دون جدوى.

من جهتها علقت شركة "أوبر" على الفيديو الذي نشره الرجل، قائلة إنها تعتبر سلامة الركاب في قائمة أولوياتها.

وقال متحدث من "أوبر" أن الشركة تحقق بالحادثة، فيما لم تستطع التأكد من أن السيارة أو السيدة تعملان لصالح "أوبر".