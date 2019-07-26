"طريقة لإرسال صور عالية الجودة عبر "واتس اب

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تقلل معظم تطبيقات التراسل من جودة الصور المرسلة، من بينها واتساب، الأمر الذي يدفعنا لاستخدام تطبيقات أخرى لإرسالها بالدقة المطلوبة.

فيما يلي طريقة لإرسال صور واتس اب عالية الجودة، وفقا لما جاء في موقع "العربية":

مستخدمو نظام أندرويد:

يمكنك القيام بذلك عن طريق إعادة تسمية الصورة كملف بصيغة pdf أو doc في مدير الملفات، مما يؤدي إلى حفظها بامتداد مختلف عن امتداد الصور.

بعد ذلك، عند إرسال الصور إلى المستلم، اطلب إعادة تسمية الصورة في مدير الملفات الخاص به بتنسيق jpg. وستظهر الصورة الأصلية غير المضغوطة له.

أو من خلال إرسال الصور كمستند، بدلاً من اختيار إرسال صور من المعرض مباشرة من خلال:

- تحديد جهة الاتصال التي سترسل لها صور.

- الضغط على علامة إضافة مرفق إلى رسالتك، ثم تحديد (مستند) Document.

- يجب أن تجد صورك في مجلد خاص، إذا لم تشاهده فاضغط على خيار (استعراض مستندات أخرى) Browse other docs، وستظهر لك الصور بحجمها الطبيعي، حيث يمكنك إرسالها دون أي ضغط.

2- مستخدمو نظام (آي أو إس) iOS:

يمكن حفظ الصور في تطبيق الملفات، ولكن يجب تحديد مجلد، إما لتطبيق موجود بالفعل على الهاتف أو على iCloud Drive، أو يمكن استخدام مجلد Word لأي صورة لا تريد إرسالها إلى iCloud، وبمجرد قيامك بحفظ الصور، حدد جهة اتصال واتساب التي سترسل لها.

ثم اضغط على علامة إضافة مرفق إلى رسالتك، وحدد (مستند) Document بدلاً من (صورة) Photo، وسيؤدي ذلك إلى سحب الملفات الخاصة بك، ومن هنا يمكنك العثور على الصور وتحديدها، حيث يمكن إرسالها كمستندات غير مضغوطة بدلاً من صور مضغوطة.