إشارات تحذيرية من الشفاه تدل على الإصابة بالأمراض

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

تعتبر الشفاه المعيار الأهم في قياس الصحة النفسية والجسدية، بحسب الخبراء، حيث تعد ترتبط الشفاه العلوية والسفلية بأعضاء محددة من الجسم وبذلك يمكن الاستدلال منها على بعض الأمراض.

وتمثل الشفة العليا الرئتين والغدة الدرقية والقلب والكبد والكليتين في حين أن الشفة السفلية بأكملها هي انعكاس للأمعاء.

إليكم أهم الأعراض التي يجب الانتباه إليها في الشفاه وفقا لما جاء في موقع "ديلي ميل" البريطاني:

الشفاه الجافة: تدل الشفاه المتشققة على نقص الترطيب ببقية أعضاء الجسم، ويمكن أن تؤدي درجات الحرارة والجفاف والتوتر والخوف والقلق لتشققها.

الشفاه المتشققة: تدل الشفاه المتشققة على فقر الدم نتيجة نقص الحديد في الجسم، أو بعض أمراض القلب والشعور بالبرد.

عدم تجانس لون الشفاه أو اختفاء لونها: تدل هذه الأعراض على مشكلة في دورة الدم في الجسم، ويعطي الأوكسجين الموجود في الدم الواصل للشفاه لونا غمق للفم.

الشعور بالحرق أو الشفاه الحمراء: يرتبط الشعور بالاكتئاب بالشعور بالحرق في الشفاه بشكل عام، حيث يؤدي عدم التوازن والاضطرابات إلى اختلال في العقل، الذي بدوره ينتقل إلى الشفاه من إشارات الدماغ المضطربة،

كما تلعب الغيرة والغضب والامتعاض دورا في إعطاء الاحساس بالحرق أو الحرارة.

تجعد الشفة العليا: العامل المسبب الأول لظهور الخطوط على الشفة العليا والخط الموازي لها هو التدخين، إلا أن عوامل أخرى كالتوتر والقلق والخوف تؤدي أيضا لظهور تلك الخطوط.

الشفاه المرتجفة: ترتبط بشكل مباشر بالأعصاب وتشنج العضلات، كما يؤدي التعب والوهن ومشاكل الجهاز العصبي دورا بتلك المشكلة.