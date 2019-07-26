بعد غياب عامين.. محمد منير يطرح "مهموم".. ومغردون: كنت وستبقى "الكينج"

المصدر: متابعة ديما منصور - دبي

طرح الفنان المصري محمد منير، الملقب بـ "الكينج" أغنية جديدة له على "يوتيوب"، أمس، بعد غياب دام عامين، والتي تحمل اسم "مهموم".

ونشر منير الأغنية في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وعلق عليها فقط باسم الأغنية "مهموم".

والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم.

من جانبهم، فلم يتوانى رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن التعبير بإعجابهم بالأغنية الجديدة وإعطاء رأيهم بها، وترحيبهم بعودة "الكينج" بعد فترة غيابه الطويلة.

وأكد العديد من المتابعين على "تويتر" أن محمد منير كان وسيبقى "الكينج"، فقال أحد المغردين: "هيفضل طول عمره الكينج".

فيما تناقل بعض المغردون كلمات من الأغنية، واصفين إياها بالرائعة والملامسة.

كما وجد بعضهم أن كلمات الأغنية مؤثرة لدرجة الألم، فقال أحدهم: "كلام يوجع أوي".

ومن جانب آخر انتقد بعضهم الأغنية، ووجدوا أنها أغنية جميلة لكنها لا تليق بمحمد منير، مشيرين إلى أن صوته أقوى من أغنية كهذه، فقالت إحد المغردين: "انا أسف لو كان في رأيي إساءه في نظركم لكنه مجرد وجهة نظر .. الكلمات حلوة اوي لكن كانت محتاجه مطرب تاني الحقيقة صوت محمد منير اقوى من الإغنية ومن اللحن ، والكلمات دي كانت محتاجه صوت أضعف شوية".

إلا أن الشيئ الوحيد الذي اجتمع عليه المتابعون هو اشتياقهم لـ "الكينج"، فعبروا عن فرحتهم بعودته من جديد بأغنية جديدة، فقالت إحدى المتابعات: "اشتقنا".