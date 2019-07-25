فنانون سوريون ينعون الفيشاوي على "أنستغرام".. "كنت وستبقى جزءا من ذاكرتنا.. وداعاً"

المصدر: ديما منصور - دبي

نعى عدد من الفنانين السوريين عبر حساباتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، الفنان المصري فاروق الفيشاوي، الذي توفي، في الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد صراع قصير مع مرض السرطان.

من جانبها نشرت الفنانة سلافة معمار صورا للراحل فاروق الفيشاوي وعلقت عليها: "خسارة.. وداعاً فاروق الفيشاوي".



وقالت الفنانة شكران مرتجى: "البقاء لله رحم الله الفنان الكبير فاروق الفيشاوي كان محباً لسورية وفي عز الحرب والأزمة لم يبخل بالمجيء إليها ودعمها والوقوف معها في رحمة الله أيها العاشق الجميل 🙏🏻وتعازيي الحارة لمصر ولمحبيه وعائلته وزملائه الفنانين".

وقالت الفنانة اصالة: "الله يجمعك بحبايبنا الي سبقونا بجنات النعيم"

من جانبها نشرت الفنانة كندة علوش صورة جمعتها بالفيشاوي وزوجها عمرو يوسف وعلقت عليها: "غالي محب وطيب وعاشق للناس والفن والحياة.. خبر محزن جداً رحيل الفنان الكبير #فاروق_الفيشاوي الله يرحمو ويجعل مثواه الجنة.. خالص العزاء لأبناؤه أحمد وعمر"

كما نشرت الفنانة سوزان نجم الدين أيضا صورة جمعهتا بالفيشاوي وقالت: "الصديق الجميل والنجم الغالي #فارووق_الفيشاوي في ذمة الله.. رحمه الله وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان. البقاء لله".



وأيضا نشرت الفنانة سلاف فواخرجي صورة جمعتها بالراحل وعلقت عليها: "صاحب فكر وثقافة ورأي صاحب فن وتاريخ ، صاحب إرادة تعلّم وتدرّس ، صاحب قلب كبير لايمكن إلا أن يترك أثرا كبيرا في قلب من عرفه أو حتى صدفه ... ستعلق صورتك الى جانب صور الكبار الموجودة على الجدار ، ولكن صورتك وإياهم لن تغب ولن تموت ، فالفنان والمبدع والمعطاء يبقى حاضرا بفنه بإبداعه وبمحبة الناس له .... رحمة الله عليك ... أيها العزيز".

أما الفنان مكسيم خليل نعى الفيشاوي قائلا: "مين فينا جزء من ذاكرته مو موجود فيها .."فاروق الفيشاوي" ...وداعاً..".





