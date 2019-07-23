مواليد 132 قرية هندية من الذكور فقط.. ومخاوف من عمليات إجهاض انتقائية للأجنة الإناث

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

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سجلت 132 قرية هندية خلال الأشهر الثلاثة الماضية ولادة 216 طفلاً جميعهم من الذكور، ما دفع السلطات الهندية إلى اعتبار تلك القرى “مناطق حمراء” ستخضع لتحقيقات موسعة للوقوف على أسباب الظاهرة “المُقلقة”.

وتخشى السلطات من وجود عمليات إجهاض انتقائية يُقدم عليها الأباء أدت إلى عدم تسجيل ولادة لإناث في تلك المناطق، إذ يعتبر السكان المحليون الإناث عبئاً مالياً عليهم على عكس الذكور الذين يعتبروا وفق قناعاتهم “معيلين” محتملين لهم في المستقبل.

وحظرت الجهات المسؤولة هناك تلك العادة بشكل صريح منذ عام 1994. وقال قاضي المحكمة الجنائية في منطقة أوتاركاشي، أشيش تشوهان أن تلك الأرقام ربما تشير إلى استمرار عادة إجهاض الإناث، محذراً الآباء من المساءلة القانونية في حال ممارستهم تلك العادة.

وتنتشر في تلك المناطق عادة دفع الأسر مهر الفتاة عند زواجها، وذلك رغم حظر هذه العادة منذ عام 1961.

وأظهر تعداد سكاني رسمي أجري في عام 2011 وجود 943 امرأة لكل ألف رجل في الهند، الأمر الذي اعتبرته السلطات هناك مؤشراً على وجود خلل في التركيبة السكانية، بحسب ما أفادت به صحيفة الديلي ميل.