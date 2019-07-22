شبكات الـ "واي فاي" العامة.. مصيدة "الهاكرز" لسرقة المعلومات والمال

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

حذر خبير في أمن المعلومات كولين تانكارد، من أن استخدام شبكات الإنترنت اللاسلكية العامة يجعل قراصنة المعلومات الموجودة على أجهزتنا أمرا سهلا، لسرقة المعلومات البنكية وحتى النقود، بحسب ما جاء في موقع "سكاي نيوز".

وتعد شبكات الـ"واي فاي" العامة، مثل تلك المتوفرة في المقاهي والفنادق والمطارات، "جنة القراصنة" حيث تسمح الشبكات للصوص البيانات بالدخول إلى تاأجهزة الشخصية، مثل الكمبيوتر العادي أو اللوحي أو الهاتف المحمول، والتلصص على معلوماتك الخاصة، بل إن قليلا من الاحترافية لدى الـ"هاكر" قد يسمح له بتحويل الأموال من حسابك البنكي، في خلال ثوانٍ.

ويحذر الخبير من أن المتسللين يستخدمون معدات اختراق ذكية، منها جهاز في حجم علبة السجائر يعرف باسم "الأناناس"، تطلق موجات مزيفة تحمل نفس اسم شبكة الـ"واي فاي" المستخدمة في المكان، لكن بإمكانها تعقب كل من يحاول استخدامها للوصول إلى الإنترنت.

ومن بين البيانات التي يمكن لـ"الأناناس" التعرف عليها، جهات الاتصال وكلمات المرور للبريد الإلكتروني وأرقام بطاقات الائتمان البنكية، وغير ذلك.

كما يمكن للمتسللين استخدام برامج التجسس على شبكات الـ"واي فاي"، للولوج إلى أنظمة الفنادق ومطالعة الحجوزات وتفاصيل الغرف وأرقام بطاقات الائتمان المخزنة، الخاصة بالنزلاء.