عقد الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات جلسة نقاشية بعنوان «تفكيك الشبكات العالمية للمخدرات»، ضمن فعاليات مؤتمر مكافحة المخدرات، الذي عقد ضمن أعمال القمة الشرطية العالمية، التي اختتمت أمس في دبي.

واستعرضت الجلسة الجهود الدولية المبذولة لإسقاط شبكات التهريب العابرة للحدود، وأثر الاستراتيجيات الحديثة في إضعاف هذه الشبكات وتقويض قدرتها على اختراق المجتمعات.

وناقش المؤتمر - الذي نظمه الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات والقيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع القمة الشرطية العالمية، بمشاركة خبراء وباحثين وممثلين عن جهات دولية، من بينها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ووكالة الأدوية التابعة للاتحاد الأوروبي - أبرز التحديات والمستجدات في مجال مكافحة المخدرات، بجانب استعراض أحدث الاستراتيجيات والحلول المبتكرة لتعزيز جهود الوقاية والتصدي لهذه الآفة، بما يسهم في حماية المجتمعات وتعزيز أمنها واستقرارها.

وتناول خمسة محاور تشمل اتجاهات انتشار المخدرات عالمياً، وسبل تطوير برامج العلاج والتأهيل، والتعاون الدولي لتفكيك شبكات الاتجار عبر الحدود، وآثار التعاطي على الصحة النفسية والبدنية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في مكافحة الشبكات الإجرامية.