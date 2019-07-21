تغريم سائحين 1000 دولار بسبب فنجان قهوة

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

طلبت الشرطة الإيطالية من سائحين ألمان مغادرة مدينة البندقية، وغرمتهم أكثر من ألف دولار، بعد أن رصدهم شهود يحضران القهوة باستخدام غاز صغير، تحت جسر ريالتو التاريخي في المدينة، والذي تم تجديده مؤخرا بملايين الدولارات، وأبلغوا الشرطة.

ووجهت للثنائي تهمة انتهاك قانون البندقية الذي تم إصداره حديثا بهدف الحفاظ على النظام في الأماكن العامة وسط الأعداد الهائلة من السياح الذين تستقبلهم المدينة سنويا، وفقا لما جاء في موقع "نيوز ويك".

وشمل القانون الجديد عدة شروط منها، أن يرتدي السياح القمصان في الأماكن العامة، ومنعت النزهات في مناطق معينة، ويحظر الاستحمام في النوافير أو الغوص في القنوات، ويتوافق كل انتهاك مع غرامة صادرة عن الشرطة المحلية.

ويقدر عدد زوار المدينة بنحو 30 مليون سائح كل عام، بينما يعيش حوالي 55000 شخص في المدينة.